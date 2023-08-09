هيئة الاستثمار تكشف تفاصيل تأسيس أول شركة فى مصر إلكترونيًا

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفاصيل تأسيس أول شركة في مصر إلكترونيًا وهى شركة دمياط للأمونيا الخضراء.

وأكد هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc، أن توثيق الشركة استغرق ساعتين فقط، وتم توثيق جميع المستندات والسجل التجاري وعقد التأسيس والبطاقة الضريبية والملف التأميني.

وأشار إلى أن إنشاء الشركة كان يستغرق 48 ساعة إذا كانت أوراقها كاملة، مؤكدًا أن ما حدث هو سهولة شديدة جدًا في عملية التأسيس والموضوع كان بسيطًا جدًا وبدون أي معوقات وتم عمل تجارب قبل اليوم وكانت ناجحة جدًا.

الخدمة أصبحت متاحة ولا بد من تفعيل التوقيع الإلكتروني

وتابع أن الخدمة أصبحت متاحة، ولكن لا بد من عمل تفعيل للتوقيع الإلكتروني الذي أصبح معتمدًا بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ ببعض الخطوات تتم يدويًا للمستثمر ونحن من نقوم به وخلال شهرين أو 3 سيتم الربط بين كل الجهات، فالفترة الزمنية لن تتخطى 45 دقيقة.