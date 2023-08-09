الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبراء: المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات تعزز الشفافية وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أول منصة إلكترونية
أول منصة إلكترونية لتأسيس الشركات فى مصر

أشاد عدد من ممثلى مجتمع الأعمال وخبراء الاستثمار بتدشين أول منصة إلكترونية لتأسيس الشركات فى مصر، موضحين أنها تعد إحدى المزايا الإيجابية لتلبية الدولة مطالب تعديل قانون الاستثمار، وما ينتج عن ذلك من تحفيز للمناخ الاستثمارى فى مصر، وجلب الاستثمارات المباشرة، فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعاون الجميع فى قطاعى الأعمال العام والخاص.

وأكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أهمية إطلاق المنصة، موضحًا أنها تعد مبادرة مهمة من الدولة، وتساعد فى تسهيل وتسريع عملية إنشاء الشركات، وتحفيز بيئة ريادية نشطة فى البلاد.

وأشار إلى أن المنصة تعمل، أيضًا، على تحسين بيئة الأعمال فى مصر وتعزيز الشفافية والشمولية، من خلال توفير معلومات شاملة وملائمة للمستثمرين المحتملين، ما يمكنها من المساهمة فى تعزيز الثقة والشفافية فى عملية إنشاء الشركات.

فيما قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن المنصة تتميز بأنها توفر الإرشادات والمعلومات اللازمة للمستثمرين فى عمليات تأسيس الشركات، وتتضمن توجيهات وإرشادات واضحة حول الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لتأسيس الشركات فى مصر، بما فى ذلك التسجيل الضريبى والتراخيص والتسجيل الرسمى، ما يسهل على المستثمرين فهم الخطوات المطلوبة، مع تأكدهم من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

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