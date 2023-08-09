«سيتي للتدريب» يحتفل بختام المرحلة الثانية من برنامج الفن الدامج

نظم مركز سيتي للتدريب والدراسات بالتعاون مع وحدة البرامج لذوي الهمم بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حفل ختام المرحلة الثانية لبرنامج الفن الدامج، بمشروع "شوفني.. اعرفني.. ادمجني".

وانطلق الحفل تحت إشراف وحضور الأب بيشوي عبد المسيح، مدير مركز في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية.

حضر الحفل السيدة دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات، والسيدة مروة الغرباوي، مدير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة، والدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات، بمديرية التضامن الاجتماعي، نيابة عن السيد السيد مُسلم، وكيل وزارة التضامن، بالإضافة إلى كبير مفوضين الكشافة البحرية المصرية، القائد سعيد كمال.

جاء ذلك نتاج الورش الفنية، التي نظمها الطرفين لعدد ثمانين فردًا، من أبناء ذوي الهمم، في مجال الأداء الحركي، بإشراف الفنان مصطفي الروش، والأشغال اليدوية، بإشراف الفنانة هاجر البدري.



وتضمن الحفل العديد من الاستعراضات، والفقرات الفنية الرائعة، التي كان أبطالها أبناء ذوي الهمم، كما جاء على هامش الحفل، إقامة معرض فني للأشغال اليدوية لهم.