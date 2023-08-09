حزب الرئيس المعزول يطالب المجتمع الدولى بالتدخل فى النيجر

طالب حزب رئيس النيجر المعزول، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهة الانقلاب في النيجر، وفق قناة العربية الإخبارية.

واضاف حزب الرئيس المعزول، ان الرئيس محمد بازوم وعائلته يتعرضان لمعاملة "مهينة" ومنع عنه الغذاء، ولذلك نطالب بالتعبئة العامة لإنقاذ الرئيس المحتجز من 14 يوما.

وفي وقت سابق، أطلق زعيم سابق للمتمردين وسياسي في النيجر حركة معارضة للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب 26 يوليو، في أول علامة على المقاومة الداخلية لحكم الجيش في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية في الساحل.

وقالت ريسا أغ بولا في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلسه الجديد للمقاومة من أجل الجمهورية يهدف إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته منذ توليه السلطة.