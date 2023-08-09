مدير معهد إعداد القادة يشيد بالطلاب ذوي القدرات الفائقة.. ويُكرّم صحفيا الدستور

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات الملتقى القمى لذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢" إن المعهد يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تدريبهم على المهارات المختلفة من خلال برامج المعهد وتنقسم إلي برنامج القائد العام والذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات القيادية العامة من مختلف الجامعات والمعاهد، وبرنامج إعداد القائد المتخصص، بهدف إكساب المهارات القيادية فى مجالات متخصصة، وكذلك برنامج إعداد القائد العربي والافريقي بهدف تجميع دول العالم العربي والافريقي تحت مظلة واحدة .

واكد مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تحث على التعاون مع كافة المؤسسات والوزارات لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل وتنمية مهاراتهم لتواكب تطورات العصر حرصا على إعداد قادة وكوادر شبابية على قدر كبير من المسئولية، حيث يقدم المعهد دورات وورش عمل ونماذج محاكاة، ليكون معهد إعداد القادة ممثلا لوزارة التعليم العالي فى إعداد وتطوير قادة الغد، والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.

كما أوضح الدكتور همام خلال الملتقى أن المعهد يهدف إلي إعداد شخصية قادة الجامعات لمواكبة وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ونشر الوعي وتنوير وتبصير الشباب، وإكسابهم المهارات لمواكبة سوق العمل، والتوعية بالقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

وأشاد مدير المعهد بإرادة وعزيمة الطلاب ذوي القدرات الفائقة المشاركين فى هذا الملتقى، مؤكدا على أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، مؤكدا ان وزارة التعليم العالي تقدم كافة الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم، بهدف تمكينهم ليكونوا قادرين على التكامل بشكل أفضل في المجتمع.

كما أعلن "همام" عن حزمة من البرامج التدريبية بصدد تنظيمها المعهد خلال الفترة القادمة بالشراكة مع الجامعة البريطانية واتحاد الجامعات العربية .

وفى ختام المؤتمر الصحفي تم تكريم الصحفيين، من بينهما الزميلة إسراء جمال، والزميل حسن الهتهوتي، صحفيا الدستور، لجهودهم المتميزة فى التغطية الصحفية لفعاليات وأنشطة معهد إعداد القادة.