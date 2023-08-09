الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

شيخ قبيلة بقرية الروضة: قصاصو الأثر كلمة السر فى تطهير سيناء

جريدة الدستور

قال الشيخ أحمد عياد، أحد مشايخ القبائل السيناوية التي تقطن قرية الروضة التى شهدت الحادث الارهابي المفجع بقتل المصلين في مسجد القرية، إن أهالي سيناء بكل قبائلها بذلت مجهودًا كبيرًا مع الدولة ولها دور كبير في القضاء على الإرهاب الذي كان مستفحلًا في سيناء، وذلك بالتعاون بيننا والقوات المسلحة من خلال استعانة الضباط بالبدو في معرفة تضاريس الأرض في سيناء، فالمواطن السيناوي يعلم الأرض الوعرة من الممهدة، بالتالي قام السيناويون بالتسهيل على القوات المسلحة التنقل في أرجاء المدن بالاستعانة بقصاصي الأثر.

وأوضح عياد، في حديثه مع "الدستور"، أن هذا التعاون كان يتم من خلال تقديم شبابنا مجموعات طواعية لرجال القوات المسلحة للتعاون معهم في مهماتهم، ويتم الالتحام بينهم ليدخلوا الأراضي الوعرة والتي من المحتمل اختباء العناصر التكفيرية بها، ويتم مداهمتهم في أوكارهم التي يختبئون بها، وفي المقابل كان يتم تدريب الشباب على التعامل والاشتباك المسلح مع العناصر الإرهابية، وذلك في حال حدثت أي مناوشات أو مقاومة من جهة العناصر الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة وأهالي سيناء المتعاونين مع الجيش.

وأكد عياد أنه في الوقت الحالي باتت سيناء تنعم بالتنمية في العديد من المجالات، في الأراضي الزراعية والطرق وغيرها.

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