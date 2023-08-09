"الإسكوا" تناقش الأزمة المالية والمناخية في المنطقة العربية 31 أغسطس

تنظّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، يوم 21 أغسطس 2023، حلقة تشاور إقليمية بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح، مع منظمات المجتمع المدني لتقديم مبادرة الإسكوا لمقايضة الديون بالعمل المناخي.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أن الحلقة تهدف إلى تحسين العمل المناخي والعدالة الاقتصادية؛ وإرساء فهم مشترك لمختلف جوانب المبادرة ولرؤى منظمات المجتمع المدني المشاركة؛ وتوضيح الاعتبارات الخاصة بكل بلد؛ وتحفيز التعلّم من الأقران وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون، الأزمة المالية والمناخية في المنطقة العربية، و مقايضة الديون: المفاهيم والممارسات، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة الإسكوا لمقايضة الديون بالعمل المناخي والتعامل مع الدول الأعضاء، فضلاً عن مناقشة رؤى منظمات المجتمع المدني في إطلاق برامج مقايضة الديون بالعمل المناخي.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، قد اطلقت في ديسمبر 2020 مبادرة مقايضة الديون بالعمل المناخي وبتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى مساعدة البلدان على تقليل اعباء خدمة الديون الخارجية وتوليد حيز مالي للاستثمار في العمل المناخي مع تسريع تنفيذ اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة 2030.

وتتيح مقايضة الديون تحويل مدفوعات الدين الوطني المستحقة على الديون الخارجية إلى استثمار محلي لتنفيذ مشاريع قادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال ترتيبات تعاونية بين الجهات المدنية والدائنة والمانحة، وتقدم المبادرة نهجًا جديدًا من خلال استخدام إطار مؤشرات الأداؤ الرئيسية، وإنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات، ومراعاة وجهات نظر منظمات المجتمع المدني لتطوير برنامج وطني لمقايضة الديون بالعمل المناخي وبتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وعلى المستوى الوطني، تضطلع منظمات المجتمع المدني بدور مهم في تطوير البرنامج لأنها تمثل المجتمعات المعرضة للمخاطر، وتنشيط في المناصرة، وتشرف على عملية التنفيذ، وتستطيع بناء القدرات المحلية.