ضعف التعافي ومخاطر الانكماش.. مخاوف من تراجع قوة الاقتصاد الصيني

حذرت وكالة رويترز من تراجع قوة الاقتصاد الصيني، لاسيما أن مؤشر أسعار المستهلكين بالمعدلات السنوية قد انخفض لأول مرة منذ عامين.

وقالت رويترز في تقريرٍ لها إن قطاع المستهلكين في الصين دخل مرحلة الانكماش في يوليو، حيث كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب وسط تزايد الضغط على بكين لإطلاق المزيد من سياسة التحفيز المباشر.

ويتزايد القلق من دخول الصين حقبة نمو اقتصادي أبطأ بكثير شبيهة بفترة "العقود الضائعة" في اليابان، والتي شهدت ركودًا في أسعار المستهلكين والأجور لجيل كامل، في تناقض صارخ مع التضخم السريع الذي شوهد في أماكن أخرى.

وتباطأ تعافي الصين بعد وباء كورونا بعد بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب في الداخل والخارج وفشل سلسلة من السياسات لدعم الاقتصاد في دعم النشاط.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انخفض بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في يوليو مقارنة بمتوسط تقدير لانخفاض 0.4٪ في استطلاع أجرته رويترز.

خبراء يتحدثون عن الاقتصاد الصيني

من جانبه قال جاري نج، كبير الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: "بالنسبة للصين، يبدو الاختلاف بين التصنيع والخدمات واضحًا بشكل متزايد، مما يعني أن الاقتصاد سينمو في بقية عام 2023 ولكن بشكل عام فإن الانتعاش الاقتصادي للصين جاء أبطأ من المتوقع، وليس قويًا بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ورفع أسعار السلع الأساسية.

وتأتي البيانات بعد يوم من أرقام التجارة التي أظهرت تراجع الصادرات والواردات في يوليو الماضي وفي أعقاب سلسلة من التقارير عن المزيد من مشاكل الديون في قطاع العقارات العملاق في الصين حيث يقوم المستهلكون القلقون والشركات بتكديس النقود بدلاً من إنفاقها أو استثمارها، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.

وقال ليو قوه تشيانغ، نائب محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إنه لن تكون هناك مخاطر انكماش في الصين في النصف الثاني من العام، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى وقت للعودة إلى طبيعته بعد الوباء.

كما يتوقع شيا تشون، كبير الاقتصاديين في Yintech Investment Holdings في هونغ كونغ ، أن يستمر الانكماش في الصين لمدة ستة أشهر إلى 12 شهرًا.