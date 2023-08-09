أخبار الظهيرة.. وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع التأمين الشامل وتحسن بالأحوال الجوية

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد": تحسن بالأحوال الجوية.. والقاهرة الكبرى تسجل 34 درجة في الظل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، وذلك تزامنا مع الانخفاض الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

القوات المسلحة السودانية: قوات العمل الخاص تواصل تحقيق أهدافها الميدانية بأم درمان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان، تواصل عملياتها النوعية الواسعة وتحقيق أهدافها الميدانية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الهلال السعودى يتقدم بعرض رسمى لضم جواو فيليكس من أتلتيكو

قال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، إن الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي لنظيره الإسباني أتلتيكو مدريد لضم لاعبه البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف، وأشار رومانو، عبر حسابه على «تويتر»، إلى أن الهلال تواصل مع أتلتيكو لاستعارة جواو فيليكس لكن أتلتيكو رفض، ويريد بيع نهائي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"صبحي" و"الدكاني" يناقشان طرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 8-أغسطس-2023، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لاستكمال القراءة (اضغط هنا)