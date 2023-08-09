الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات المسلحة السودانية: قوات العمل الخاص تواصل تحقيق أهدافها الميدانية بأم درمان

القوات السودانية
القوات السودانية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان، تواصل عملياتها النوعية الواسعة وتحقيق أهدافها الميدانية.

وأضافت القوات المسلحة السودانية في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات الخاصة وقوات العمل الخاص تخوض المصاعب من أجل الحفاظ على أمن المواطنين.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلي أن القوات الخاصة مستمرة في تنظيف أم درمان من جيوب قوات الدعم السريع المتمردة المتحصنة في المنازل.

مفوضية اللاجئين: الأوضاع الصحية فى السودان تزداد سوءًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن تدهور الظروف الصحية في جميع أنحاء السودان بما في ذلك مخيمات اللاجئين، وكذلك في نقاط الدخول الحدودية ومراكز العبور في البلدان المجاورة، حيث يصل الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، وذلك في ظل تجاوز عدد النازحين (داخل السودان وفي البلدان المجاورة) من الصراع 4 ملايين شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الوضع داخل السودان، حيث توجد فرق المفوضية، لا يمكن تحمله لأن الاحتياجات تفوق بكثير ما يمكن توفيره بشريا بالموارد المتاحة، مشيرة إلى أن نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات في ولاية النيل الأبيض أدى إلى إعاقة خدمات الصحة والتغذية في جميع مخيمات اللاجئين العشرة حيث وصل أكثر من 144 ألف لاجئ جديد من الخرطوم منذ بدء النزاع، وانضموا إلى الآلاف من لاجئي جنوب السودان ومخيمات اللاجئين، لافتة إلى أن خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي لم تعد موجودة تقريبا.

وأضاف أن معدلات سوء التغذية المرتفعة وتفشي الأمراض والوفيات لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة وفاة معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة بسبب الحصبة وسوء التغذية وذلك ما بين 15 مايو و17 يوليو الماضيين، محذرا من أنه إذا استمر تأخير تمويل البرامج الصحية المنقذة للحياة فمن المرجح أن يرتفع هذا الرقم.

القوات المسلحة السودانية القوات الخاصة أم درمان قوات الدعم السريع السودان

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