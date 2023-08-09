"الأرصاد": تحسن بالأحوال الجوية.. والقاهرة الكبرى تسجل 34 درجة في الظل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، وذلك تزامنا مع الانخفاض الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من حيث المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى الظل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى فى الظل 45 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة،

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة،

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة،

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة،

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.