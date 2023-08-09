الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدة حاولت سرقة ذهب طفلة فى الجمالية 15 يوما

حبس سيدة
حبس سيدة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس سيدة مسجلة خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري فى منطقة الجمالية. 

 كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 

 ونجحت مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.

قاضي المعارضات حبس سيدة خطف مشغولات ذهبية مباحث القاهرة

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