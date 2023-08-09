مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات القطار في قنا

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بجوار مزلقان قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار بجوار مزلقان السمطا في دشنا.

وتبين بعد الفحص العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية لتحولها إلى أشلاء إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بجوار مزلقان قرية السمطا، مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هوية السيدة لتسليم جثمانها لذويها.