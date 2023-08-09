تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن
شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تراجعًا بقيمة جنيهان في الكيلو حيث سجلت أمس 64 جنيها للكيلو مقابل 62 جنيها للكيلو اليوم.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 أغسطس
تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2 جنيها فى الكيلو حيث تسجل 62 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 70 جنيها للكيلو.
اسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 9 أغسطس
وارتفعت اسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء 9 أغسطس في المزرعة لتسجل 100 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 107 جنيهات للكيلو.
أسعار الفراخ البلدى اليوم اليوم الأربعاء 9 أغسطس
استقرت أسعار الدواجن البلدى اليوم الأربعاء 9 أغسطس بالمزرعة لتسجل 95 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 110 جنيه للكيلو.
أسعار الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس
أسعار الدواجن أمهات اليوم الأربعاء 9 أغسطس في المزرعة لتسجل 50 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 57 جنيها للكيلو.
قائمة أسعار البط والحمام اليوم الأربعاء 9 أغسطس
- سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم السمان 70 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 102 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 100 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعارلحم بط (مولار) 63 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 57 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 102 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 66 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 59 جنيها للكيلو.
- سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.
- لحم بط(فرنساوي) 57 جنيها للكيلو.