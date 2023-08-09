تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تراجعًا بقيمة جنيهان في الكيلو حيث سجلت أمس 64 جنيها للكيلو مقابل 62 جنيها للكيلو اليوم.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 أغسطس

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2 جنيها فى الكيلو حيث تسجل 62 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 70 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 9 أغسطس

وارتفعت اسعار الدواجن الساسو اليوم الأربعاء 9 أغسطس في المزرعة لتسجل 100 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 107 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدى اليوم اليوم الأربعاء 9 أغسطس

استقرت أسعار الدواجن البلدى اليوم الأربعاء 9 أغسطس بالمزرعة لتسجل 95 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 110 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس

أسعار الدواجن أمهات اليوم الأربعاء 9 أغسطس في المزرعة لتسجل 50 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 57 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام اليوم الأربعاء 9 أغسطس