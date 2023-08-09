الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بقنا

غريق
غريق

صرحت نيابة قنا بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، و الذي أفاد بوفاته نتيجة تعرضه لإسفكسيا الغرق.

و كان لقى طفل مصرعه، غرقًا داخل ترعة في قرية القناوية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قرية القناوية بمركز قنا، وتبين مصرع "محمود.ح"، 14 عامًا، غرقًا داخل ترعة في قرية القناوية بمركز قنا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتجرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

اسفكسيا الخنق التصريح بدفن التصريح بدفن جثة طفل الصفة التشريحية اللواء مدير أمن قنا

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