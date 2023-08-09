الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ "الشاهد": لدينا أجيال وأشكال متنوعة من التكفيريين دورهم صناعة الفوضى

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان كانت تسعى إلى إحداث الفوضى ثم السيطرة عليها للوصول إلى حكم الدولة.

وأضاف ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك مجموعات لا تنتمي لتنظيمات ولا جماعات لكنها تمتلك نفس الهدف المشترك، وهم يشكلون جماعة كما يرغبون، على سبيل المثال رأينا ما تسمى بجماعة "وادي النيل الجهادية"، معقبا: "قابلت الولد الذي ينتمي لجماعة وادي النيل الجهادية في ميدان التحرير، وسألته عن أفكاره،  وما علاقة وادي النيل بالجهاد، فقال بأنهم سيحكمون مصر والسودان، بالإضافة إلى وجود جماعات أخرى غريبة تشترك جميعها في نفس الهدف وهو الوصول للحكم". 

وأوضح أن هناك جماعات بعينها هي امتداد للتنظيمات الجهادية سابقًا، لافتا إلى أنه يوجد لدينا أجيال وأشكال متنوعة من التكفيريين ودورهم صناعة الفوضى، على سبيل المثال جماعة أنصار بيت المقدس، وهي جماعة امتدادها جماعة التوحيد والجهاد الخاصة بخالد مساعد، وهي أول جماعة تم الإعلان عنها في سيناء، في حين أن التوحيد والجهاد هو امتداد للتوحيد والجهاد الخاص بـ "أبو مصعب الزرقاوي" في العراق. 

وأشار إلى أن هناك جماعة موجودة بفكرة تنظيم الجهاد، لكن ليس لها امتداد قريب، مثل جماعة أجناد مصر، وهي جماعة بنفس فكرة تنظيم الجهاد والقاعدة، لكن قائدها لم يكن عضوا في القاعدة، لكن مرجعيته هي نفس أفكار تنظيم الجهاد والقاعدة. 

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