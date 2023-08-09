آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023، من أبرز الكلمات البحثية على محرك جوجل، حيث وفرت شركة بتروتريد طرق عديدة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيًا دون الحاجة لانتظار المحصل، وتجنب احتساب متوسط الاستهلاك.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

وتواصل شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لليوم الخامس على التوالي عن شهر أغسطس 2023 بدءًا من الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق أكثر من 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلي، وتسديد الفواتير في ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

رابط وطرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي، حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (من هنا).

3 – إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة “في المناطق المفعل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة.