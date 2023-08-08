الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد محمود: تكريمي بالمهرجان القومي للمسرح ثاني أسعد لحظة بحياتي (فيديو)

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

قال الفنان محمد محمود، إن تكريمه بالدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري تعتبر ثاني أسعد لحظة في حياته، بعد قبوله في المعهد العالي للفنون المسرحية، خاصة أنه كان حلم من أحلامي الالتحاق بالمعهد.

وأضاف محمود، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن تكريمي بالمهرجان يكلل مجهود 40 عامًا على خشبة المسرح.

وأوضح الفنان القدير، أنه تولى رئاسة المسرح الحديث خلال عامي 2005-2006، ثم رئاسة مسرح الطليعة من 2006 حتى عام 2010، ثم المسرح الكوميدي من 2010 لـ 2011 حتى قامت ثورة 25 يناير وتقدمت باستقالتي.

وتابع: هذه المناصب أخذتني من الفن والمسرح عمومًا، ولكني لم أندم على هذه الفترة اطلاقًا، ودائمًا انظر للقدر وأتوكل على الله.

وأردف: منصبي كإداري اسعدتني في وقت من الأوقات من أجل أولادي، عشان لو حد كان سألهم بابا بيشتغل إيه وهيقولوا ممثل، كانوا هيسألوهم طلع في إيه، ووقتها مكنتش بعمل شغل كتير.

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