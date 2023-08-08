لا إصابات.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته بمغاغة في المنيا

انهار عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته في مدينة مغاغة، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن تصدع 4 منازل مجاورة، دون أضرار أو إصابات بشرية.

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتعرض عقار مكون من 5 طوابق للانهيار بمدينة مغاغة، شمال المنيا، أثناء إزالته بطريقة غير هندسية ودون موافقة التنظيم، ما أدى إلى تصدع 4 منازل مجاورة.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء تنفيذ أعمال إزالة بشكل غير هندسي ودون موافقة التنظيم، ما تسبب في تصدع 4 منازل مجاورة.

انتقل فريق من الوحدة المحلية بمركز مغاغة، إلى موقع الانهيار وجرى التحفظ على الموقع والمعدات، وعمل كردون أمني وفصل المرافق من كهرباء وغاز ومياه شرب، حفاظا على حياة المارة، وتقرر تشكيل لجنة فنية هندسية من التنظيم للمعاينة وإعداد تقرير، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.