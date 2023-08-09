يتابع الملايين من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية والتي تصدرها الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتحسنا تدريجيا في الحالة الجوية في كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023



وكشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية طقسا حارا رطبا خلال ساعات النهار، فيما تشهد طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء مع ارتفاع معدلات الرطوبة، مما يزيد من حدة الحرارة على مدار اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الفجر مع نشاط في حركة الرياح بمعدل 32 كم / س ونسبة رطوبة تتعدى ال 35 % مع أجواء مشمسة على مدن القناة ووسط سيناء.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 45 والمحسوسة 46 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 45 والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 45 والمحسوسة 46 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 44 والمحسوسة 45 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

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