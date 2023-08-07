روشته لتجنب الإجهاد الحراري ومخاطره الجسيمة مع الطقس الحار

تعد الأمراض المرتبطة بالحرارة مدعاة للقلق، حيث يجب أن تضع في اعتبارك أن الأمراض الشديدة المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري يمكن أن تحدث لعدة أيام بعد الجفاف من التعرض لدرجات حرارة عالية.

أعراض الإجهاد الحراري

يمكن أن تتراوح أعراض الإجهاد الحراري من الطفح الجلدي الخفيف أو حروق الشمس إلى الإرهاق الشديد للحرارة وضربة الشمس.

ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم

الجلد الساخن والجاف، قد يؤدي عدم القدرة على تبريد الجسم من خلال العرق إلى الشعور بالجفاف

زيادة معدلات القلب والتنفس مع انخفاض ضغط الدم ومحاولة القلب الحفاظ على الدورة الدموية الكافية

صداع خفقان أو غثيان أو قيء بسبب الجفاف

ضعف أو إغماء أو دوار خاصة إذا تم افتراض وضع الوقوف بسرعة بسبب انخفاض ضغط الدم الناتج عن الجفاف.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في الإجهاد الحراري

احصل على مساعدة طبية

انتقل إلى بيئة مكيفة الهواء أو على الأقل منطقة باردة ومظللة

قم بفك الملابس غير الضرورية أو إزالتها

اشرب الكثير من الماء البارد

مروحة ورش بالماء البارد



كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري

في بعض الأحيان يكون من الصعب التعرف على الإجهاد الحراري لذلك من المهم استخدام نظام الأصدقاء في العمل لمراقبة بعضكم البعض وتحديد أعراض الإجهاد الحراري المحتملة.

حافظ على لياقتك

عند الإمكان تجنب العمل في المناطق الحارة وفي الشمس الكاملة

خذ فترات راحة متكررة

استخدمي الواقي من الشمس وأعيدي وضعه كل ساعتين

التستر مع قميص طويل الأكمام وقبعة

زيادة تناول السوائل

تجنب الكافيين المفرط

قلل النشاط عند التعرض للحرارة

زيادة تناول الملح (إذا وافق الطبيب).



كيف يمكن لأصحاب العمل حماية العمال من الإجهاد الحراري

تدريب العاملين على التوعية بالإجهاد الحراري والإسعافات الأولية

توفير مياه الشرب

توفير فترات راحة ومناطق استراحة مكيفة

ضع مخطط لون البول في الحمامات لزيادة الوعي بشأن الماء

شجع العمال على الحفاظ على لياقتهم البدنية.

في الداخل وفر مراوح لحركة الهواء

استخدم الآلات لتقليل متطلبات العمل المادية

قم بجدولة معظم الأعمال الشاقة في الأوقات الأكثر برودة من اليوم

امتلك برنامجًا للوقاية من الإجهاد الحراري مخصصًا لمكان عملك.