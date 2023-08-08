الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع تفاقم الأزمات القضائية.. ما موقف ترامب من انتخابات الرئاسة 2024؟

ترامب
ترامب

تستمر المشاكل القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب في التفاقم، وتهدد بتعريض ترشيحه للرئاسة وحريته الشخصية للخطر، وفقًا لما ذكرته شبكة "فويس أوف أمريكا".

وأفادت الشبكة أنه في الأسبوع الماضي، وجهت إلى ترامب أربع تهم جنائية فيما يتعلق بجهوده المزعومة لعكس هزيمته الانتخابية للرئيس جو بايدن في عام 2020، وكانت هذه ثالث لائحة اتهام له خلال أكثر من أربعة أشهر ولاية واحدة واثنتان فيدراليتان، وإجمالاً، حيث يواجه الرئيس السابق 78 تهمة جنائية.

لائحة اتهام طويلة 

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه من المتوقع على نطاق واسع توجيه لائحة اتهام رابعة في وقت لاحق من هذا الشهر في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، حيث يحقق المدعي المحلي مع ترامب وحلفائه بشأن التدخل في الانتخابات في الولاية.

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وتابعت أنه إذا أدين ترامب بجميع التهم الواردة في لوائح الاتهام الثلاث وحكم عليه بالعقوبة القصوى، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 641 عامًا في السجن، ومع ذلك، فإن الإدانة ليست معترف بها، ويقول خبراء قانونيون إن الرئيس السابق يمكن أن يتجنب عقوبة السجن من خلال التفاوض على صفقات الإقرار بالذنب مع المدعين العامين واستئناف الأحكام.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع القضايا الثلاث ووصف الاتهامات بأنها "تدخل في الانتخابات" تهدف إلى الإضرار بترشحه للرئاسة.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن مشاكله القانونية لم تؤثر على هيمنته كمرشح أول عن ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن مع اقتراب محاكمتين جنائيتين على الأقل العام المقبل، من المرجح أن تلقي القضايا الجنائية بظلالها على السباق الرئاسي، وكذلك عناوين الأخبار.

وتابعت أن هذه القضية، التي أُعلن عنها في مارس الماضي، جعلت من ترامب الرئيس الأمريكي السابق الأول والوحيد المتهم بارتكاب جرائم، وفي 30 مارس، وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال لنجم سينمائي بالغ في عام 2016.

وأضافت أنه في مشهد غير مسبوق، استسلم ترامب للسلطات بعد خمسة أيام وتم تقديمه للمحاكمة في محكمة مانهاتن، وسعى محامو ترامب إلى نقل القضية من محكمة ولاية نيويورك إلى محكمة فيدرالية، بحجة أن سلوكه المزعوم في القضية مرتبط بواجباته الرسمية كرئيس، ولكن في يوليو، رفض قاضٍ فيدرالي هذه الحجة، ما مهد الطريق لمحاكمة في محكمة الولاية.

موقفه من الانتخابات الرئاسية

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن هذه القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث، كانت بمثابة أول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس أمريكي، جالسًا أو سابقًا، ونشأت القضية من تحقيق سميث المستمر منذ شهور حول تعامل ترامب مع أسرار الحكومة بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.

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وتابعت أنه في 8 يونيو، وجهت هيئة محلفين كبرى في ميامي لائحة اتهام ضد ترامب في 37 تهمة جنائية، بما في ذلك 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة.

وأشارت إلى أنه في أواخر يوليو، كشف المدعون النقاب عن ثلاث تهم إضافية وأضافوا متهمًا آخر إلى القضية، عامل الصيانة في مار إيه لاجو كارلوس دي أوليفيرا، ومن بين التهم الجديدة، واتُهم ترامب ومساعدوه بمطالبة موظف آخر "بحذف لقطات الكاميرا الأمنية في نادي مار إيه لاجو لمنع تقديم اللقطات إلى هيئة محلفين فيدرالية كبرى".

وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في 20 مايو 2024، في فورت بيرس، فلوريدا، وكان موعد المحاكمة، الذي حدده القاضي، أيلين كانون، بمثابة حل وسط بين طلب من المدعين لتحديد موعد المحاكمة في ديسمبر وطلب ترامب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه على الرغم من أن نتيجة التهم لا تزال غير مؤكدة، إلا أن هناك إجماعًا بين الخبراء القانونيين على أنه حتى لو أدين، فلا يزال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة، ويحدد دستور الولايات المتحدة ثلاثة متطلبات رئيسية للمرشحين للرئاسة وهي أن يكونوا مواطنين أمريكيين مولودين في الطبيعة، وأن لا يقل عمرهم عن 35 عامًا وأن يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عامًا، ومع ذلك، لا يتطرق الدستور إلى مسألة السجلات الجنائية أو إدانة المرشحين، وهذا يعني أن ترامب يمكن أن يترشح للرئاسة باعتباره مجرمًا مُدانًا أو حتى من خلف القضبان، كما فعل يوجين ف. دبس، مرشح الحزب الاشتراكي الرئاسي، منذ أكثر من قرن مضى.

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الانتخابات ترامب القضائية القانونية تهم نائية محاكمات

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