تأجيل محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية إلى مايو 2024

قررت محكمة أمريكية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية إلى مايو 2024، وفق شبكة سكاي نيوز.

ومن المقرر أن تحدد الانتخابات الأمريكية عام 2024 ما إذا كان دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض. ويمكن أن تقرر أيضًا ما إذا كان سيواجه الوقت خلف القضبان.

وصُفع ترامب بثالث لائحة اتهام جنائية له - هذه المرة لجهوده لإلغاء انتخابات 2020 وعرقلة نقل السلطة الرئاسية - بالنسبة لترامب، فإن الفوز يدور حول أكثر من مجرد الأنا، أو الاسترداد، أو تصفية الحسابات، أو مستقبل البلاد.

قال آري فلايشر، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: "قد تكون هذه الانتخابات متعلقة بالحرية الشخصية لدونالد ترامب". "ليس من المبالغة القول، في حالة إدانته ، يمكن أن يُحكم عليه بالسجن ما لم يفوز ويستخدم أدوات العدالة لعكسها أو إيقافها أو إسقاطها".

تضيف الرهانات الشخصية العميقة لترامب إلى ما هو بالفعل انتخابات لا مثيل لها في التاريخ الحديث. ليس الأمر الآن مجرد نقاش حول تحديات البلاد ، ولكن الصراع الحزبي حول ما إذا كان ينبغي على الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا والمرشح الأول للحزب الجمهوري قضاء بعض الوقت في السجن. ولإبراز هذه القضية ، غردت النائب حليف ترامب، مارجوري تايلور غرين ، بأنها “ستظل تصوت لترامب حتى لو كان في السجن”.

لطالما زعم النقاد أن خوف ترامب من الملاحقة القضائية كان الدافع الرئيسي لقراره شن حملة أخرى. بينما ينفي ترامب ذلك - ويصر على أنه لم يكن من الممكن توجيه التهم لو أنه قرر عدم الترشح - تضمن لائحة الاتهام الجديدة أن حملته والمسائل القانونية متشابكة الآن.

قال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ عن الواقع الجديد: "الرسائل القانونية هي الرسائل السياسية والرسائل السياسية هي الرسائل القانونية". "إنه جزء مما نعمل عليه. لقد جعل ترامب القضايا القانونية محور تركيز كبير لحملته ومن وجهة نظرنا، الرسائل هي التي تنجح".