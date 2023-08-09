رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2023-2024 ومستندات التقديم

رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع استمرار فتح باب التقديم وفقاً لمراحل التنسيق بالمحافظات المختلفة.

رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2023/2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم يتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي التابع لـ وزارة التربية والتعليم.

وينشر الدستور في التقرير التالي رابط التسجيل للصف الأول الثانوى من خلال رابط التنسيق التالي : https://moe.gov.eg.

وبعد ذلك الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور؛ ويسجل الطالب حسابا شخصيا.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على الدخول للتنسيق.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة قراءة الإرشادات والشروط الخاصة بالتنسيق الصف الأول الثانوى 2023- 2024 بعناية، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.

كما يجب على الطالب مراجعة الرغبات التي تم تسجيلها، ثم الضغط على حفظ الرغبات، وبعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

مستندات التقديم للصف الأول الثانوي

يتوجه الطلاب للمدرسة المرشح إليها، بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك من أجل تقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي كالتالي :

١- طلب الالتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

٢- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

٣- الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

٤- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

٥- البطاقة الصحية للطالب.

٦- شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصورتين منها.

٧- عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

٨- حافظة أوراق بلاستيكية.