بالأوراق المطلوبة.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023-2024

ارتفعت معدلات البحث عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، من قبل أولياء الأمور والطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة.

وجاء لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وانتهاء بعض امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

ويستعرض «الدستور» من خلال ذلك التقرير، كل التفاصيل حول لينك تقديم الصف الأول الثانوي ٢٠٢٤، كذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك ضمن سلسلة خدمية نقدمها على مدار الساعة للطلاب عبر مواقعنا الإلكترونية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم للصف الأول الثانوي 2024 من خلال موقع التنسيق الخاص بها من خلال الدخول هنــــــــــا.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

تتمثل خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024، في تحديد الآتي: الدخول على الرابط المخصص للتقديم هنـــــــــــا.

ثم الضغط على التسجيل بحساب الوزارة

تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور

الضغط على تسجيل الدخول

وبذلك تظهر صفحة الملف الشخصي للطالب التي تحتوي على: (اسمه، المديرية الخاصة به، المنطقة التعليمية الخاصة به، المدرسة الخاصة به، الدرجة الخاصة به».

ثم الدخول إلى التنسيق التي عن طريقها يملأ البيانات التي يحتاجها تنسيق مدرسته التي يرغب في التقديم فيها.

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الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2024