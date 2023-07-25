الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأوراق المطلوبة.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023-2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ارتفعت معدلات البحث عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، من قبل أولياء الأمور والطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة.

وجاء لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024، ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وانتهاء بعض امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

ويستعرض «الدستور» من خلال ذلك التقرير، كل التفاصيل حول لينك تقديم الصف الأول الثانوي ٢٠٢٤، كذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك ضمن سلسلة خدمية نقدمها على مدار الساعة للطلاب عبر مواقعنا الإلكترونية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم للصف الأول الثانوي 2024 من خلال موقع التنسيق الخاص بها من خلال الدخول هنــــــــــا.

 

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024

تتمثل خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2024، في تحديد الآتي: الدخول على الرابط المخصص للتقديم هنـــــــــــا.

ثم الضغط على  التسجيل بحساب الوزارة

تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور

الضغط على  تسجيل الدخول

وبذلك تظهر صفحة الملف الشخصي للطالب التي تحتوي على: (اسمه، المديرية الخاصة به، المنطقة التعليمية الخاصة به، المدرسة الخاصة به، الدرجة الخاصة به».

ثم الدخول إلى التنسيق التي عن طريقها يملأ البيانات التي يحتاجها تنسيق مدرسته التي يرغب في التقديم فيها.

قد يهمك أيضًا |

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح المعلنة

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2024

  1. أصل شهادة الميلاد ولا يشترط ان تكون حديثة + 4صور منها
  2. بيان نجاح الصف الثالث الاعدادي +3صور
  3. عدد 4 صور شخصية للطالب مطبوع عليها اسم الطالب
  4. ملف تقديم الثانوي العام بالطوابع يملأ بمعرفة ولي الأمر من واقع شهادة ميلاد الطالب والاوراق الأصلية
  5. عدد 3صورة بطاقة ولي الأمر
  6. أصل وصل المصروفات +4صورة منه واذا لم تكتمل المصروفات يرفق بالملف مايثبت اي صورة فيزا تكافل وكرامة او خطاب م المدرسة او الادارة للعاملين بالتربية والتعليم او شهادة وفاة الوالد ف حالة الوفاة
  7. حافظة أوراق بلاستيكية + ستيكر وكتابة بيانات الطالب كاملة عليه
  8. لا يوجد لمدارس اللغات الثانوية  تقديم الالكتروني
لينك تقديم الصف الأول الثانوي ٢٠٢٤ لينك تقديم الصف الأول الثانوي الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي 2024 تقديم الصف الأول الثانوي نتيجة الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

محمد الأتربي يكشف تفاصيل طرح الشهادات الدولارية وعائدها السنوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا