الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يستمر تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني والذي بدأ في يوليو الماضي عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويستمر حتى انتهاء تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 المرحلة الثانية. 

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023

يستطيع الطلاب الراغبون في تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط 

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، وقم بالضغط على زر التسجيل بحساب وزارة التربية والتعليم، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ستظهر أمامك صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على الاسم والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 في المديرية الخاصة به، وزر الدخول إلى التنسيق، قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، واستكمال باقي خطوات تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ستظهر صفحة معلومات التنسيق والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم قم  بالضغط على زر المزيد لإظهار المعلومات كاملة، ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، ستظهر صفحة خريطة التنسيق والتي يتيح للطالب كشف الحد الأدنى للمدارس، كما تحتوي على جزء التعليم الفني الذي يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

اضغط على زر كتابة الرغبات، وبعدها تظهر صفحة تقديم الرغبات قم باختبار الرغبات بالترتيب ثم ينتظر الطالب بالانتهاء من تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023، والحفظ والانتظار حتى تظهر نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 . 

مراجعة رغبات الطالب لحفظها أو التعديل عليها إذا أراد، من خلال الدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»، ويتم تسجيل الرغبات بعد الضغط على حفظ، ثم يتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

 

اقرأ ايضا

موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى

تسجيل رغبات المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني

 

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي

 

يتم تجهيز ملف ورقي لوضع الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي، وهي أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر بالإضافة إلى وجود 3 صور منها، إيصال دفع المصروفات المدرسية للطالب المتقدم وصورتين منه، صورة بطاقة ولي الأمر، 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوبا عليها اسمه، شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.

txt

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 ورابط التقديم

txt

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

تقديم الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم موقع التنسيق الالكتروني تقديم الصف الأول الثانوي إلكتروني ا تقديم أولى ثانوي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟