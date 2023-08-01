يستمر تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني والذي بدأ في يوليو الماضي عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويستمر حتى انتهاء تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 المرحلة الثانية.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023

يستطيع الطلاب الراغبون في تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، وقم بالضغط على زر التسجيل بحساب وزارة التربية والتعليم، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ستظهر أمامك صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على الاسم والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 في المديرية الخاصة به، وزر الدخول إلى التنسيق، قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، واستكمال باقي خطوات تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023.

ستظهر صفحة معلومات التنسيق والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم قم بالضغط على زر المزيد لإظهار المعلومات كاملة، ثم الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، ستظهر صفحة خريطة التنسيق والتي يتيح للطالب كشف الحد الأدنى للمدارس، كما تحتوي على جزء التعليم الفني الذي يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

اضغط على زر كتابة الرغبات، وبعدها تظهر صفحة تقديم الرغبات قم باختبار الرغبات بالترتيب ثم ينتظر الطالب بالانتهاء من تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023، والحفظ والانتظار حتى تظهر نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023 .

مراجعة رغبات الطالب لحفظها أو التعديل عليها إذا أراد، من خلال الدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»، ويتم تسجيل الرغبات بعد الضغط على حفظ، ثم يتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

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الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي

يتم تجهيز ملف ورقي لوضع الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي، وهي أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها، أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر بالإضافة إلى وجود 3 صور منها، إيصال دفع المصروفات المدرسية للطالب المتقدم وصورتين منه، صورة بطاقة ولي الأمر، 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوبا عليها اسمه، شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.