رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. يبحث العديد من الطلاب أولياء الأمور عن رابط التقديم لـ الصف الأول الثانوى، والذي يتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي التابع لـ وزارة التربية والتعليم.

ونرصد في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي

ويمكن التسجيل لـ رابط الصف الأول الثانوى من خلال رابط التنسيق https://moe.gov.eg، وبعد ذلك الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور؛ ويسجل الطالب حسابا شخصيا، بعد ذلك يضغط على الدخول للتنسيق.

وعلى الطالب مراجعة الرغبات التي تم تسجيلها، ثم الضغط على حفظ الرغبات، وبعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

التقديم لـ رابط الصف الأول الثانوي من هنــا

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. مستندات التقديم



بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يتوجه الطلاب للمدرسة المرشح إليها، لتقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:



• طلب الالتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

• أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

• الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

• صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

• البطاقة الصحية للطالب.

• شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصورتين منها.

• عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

حافظة أوراق بلاستيكية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. الحد الأدنى للقبول

يذكر أن كل محافظة حددت الحد الأدنى للقبول في الثانوية سواء العامة أو الفنية، ويتم تسجيل رغبات الطلاب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل للصف الأول الثانوي، اعتباراً من مطلع شهر يوليو ويستمر التقديم الإلكتروني حتى منتصف شهر أغسطس، مع ضرورة الاحتفاظ باستمارة التقديم لإرفاقها مع الأوراق التي سيتم تقديمها إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها، على أن يتم إعلان النتيجة على الرابط الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للتنسيق الإلكتروني.