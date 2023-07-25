الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك.. تعرف على طريقة تقديم الصف الاول الثانوي 2024

جريدة الدستور

يبحث الكثير من روّاد “السوشيال ميديا” وموقع البحث الأشهر "جوجل"، وخاصًة أولياء الأمور، عن لينك تقديم الصف الاول الثانوي لعام 2024، خاصًة مع قرب عودة الدراسة مرة أخرى، بعد الانتهاء من الإجازة الصيفية.

 

لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 

 

ويرصد "الدستور" لينك تقديم الصف الاول الثانوي لعام ٢٠٢٤، في سياق السطور التالية.

يمكن للباحث عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2024 الدخول على الرابط التالي وهو https://moe.gov.eg، وبعد الدخول لهذا الرابط يدخل الشخص عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور، ومن ثم يسجل الطالب حسابًا شخصيًا، بعد ذلك يضغط على الدخول للتنسيق، ومن ثم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي، وبذلك تظهر صفحة الملف الشخصي للطالب التي تحتوي على اسمه، المديرية الخاصة به، المنطقة التعليمية الخاصة به، المدرسة الخاصة به، الدرجة الخاصة به.

طريقة تقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:-

• طلب الالتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.

• أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

• الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

• صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

• البطاقة الصحية للطالب.

• شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصورتين منها.

• عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.

حافظة أوراق بلاستيكية.

 

موعد التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

يمكن التقديم في الصف الأول الثانوي بأنواعه المختلفة خلال شهري يوليو و أغسطس 2023 حيث يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني طوال الـ 24 ساعة حيث يتم فحص كافة طلبات التقديم لمعرفة الشروط المطلوبة لكل نوع تعلمي المجموع الحاصل عليه الطالب والشروط الخاصة بكل نوع تعلمي سواء في المدارس الفنية أو المدارس ما بعد الإعدادية.

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