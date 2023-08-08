الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب في تظلمات الثانوية: النتيجة صدمتنا وأملنا في أي درجة للنجاة

جريدة الدستور

لجأ عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة إلى تقديم تظلمات على نتيجة الدور الأول.

وبدأت كنترولات التصحيح في استقبال الطلاب وأولياء الأمور اليوم في أول أيام الاطلاع على صورة مرئية من كراسات الإجابات الخاصة بهم.

وقالت الطالبة ملك سامح، بالصف الثالث الثانوي العام شعبة أدبي، إنها تقدمت بطلب تظلمات في جميع المواد.

وأكدت الطالبة، أنها صُدمت من النتيجة هي وأسرتها، حيث حصلت على مجموع ٥٤%، مع وجود مادة الاقتصاد والإحصاء بالدور الثاني، على الرغم أنها مادة خارج المجموع إلا أنها جعلتها لها دور ثاني.

وأضافت الطالبة، أنها كانت من أوائل المرحلة الإعدادية في مدرستها، ولم تتوقع هذه النتيجة، على الرغم من تفوقها الدراسي طوال السنة الدراسية، مما جعلها تلجأ للتظلمات للتأكد من تصحيح جميع أوراق إجاباتها.

بينما قال الطالب أحمد عادل، حاصل على مجموع ٦٢% بشعبة علمي رياضة، أنه حاصل على ٣٠ درجة في الكيمياء و٣٠ في الفيزياء، مما ادى الى ضرر في مجموعه الكلى، وتسبب في ضياع حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف الطالب، لم يكن أمامي سبيل سوى اللجوء لعمل تظلمات، للحصول على أي درجات تكون النجاة في التنسيق.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

وأكدت الوزارة، بدء عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

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