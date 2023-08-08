"العدل الأمريكية" تنشر نتائج محاكمة اقتحام مبنى الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن توجيه اتهامات إلى أكثر من 1100 شخص فيما يتعلق بأحداث الشغب في 6 يناير 2021 واقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول)، فيما حُكم على حوالي ثلث هذا العدد بالسجن.

وأصدرت وزارة العدل أحدث إحصائياتها حول أحداث 6 يناير، بعد 31 شهرًا من اقتحام المشاغبين لمبنى الكابيتول احتجاجًا على خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات وذلك وفق شبكة “فوكس نيوز”.

تفاصيل محاكمة مقتحمي الكونجرس

ومن بين جميع التهم المذكورة، تم اتهام غالبية المتهمين - 967 - بالتعدي على ممتلكات الغير لأسباب فيدرالية فيما يواجه حوالي 100 شخص في تلك المجموعة اتهامات إضافية لدخولهم الأراضي الفيدرالية بشكل غير قانوني وحملهم السلاح.

وقالت وزارة العدل إن 372 شخصا وجهت إليهم تهمة "الاعتداء على الضباط أو الموظفين أو مقاومتهم أو إعاقتهم" واتهم ما يقرب من ثلث هؤلاء باستخدام سلاح فتاك ضد ضابط أو "التسبب في إصابات جسدية خطيرة" لضابط.

وقالت العدل الأمريكية، إن نحو 64 شخصا وجهت إليهم تهم تدمير ممتلكات حكومية و 51 متهما بسرقة ممتلكات حكومية.

وأوضحت وزارة العدل أن 632 شخصًا أقروا بالذنب في تهم مختلفة - معظمها من الجنح، على الرغم من أن 198 شخصًا أقروا بالذنب في الجنايات، وقالت الإدارة إن 597 شخصا تلقوا أحكاما بسبب أنشطتهم يوم 6 يناير، وحُكم على 366 منهم بالسجن.

وقالت وزارة العدل إن الخسائر زادت إلى 2.8 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2022.

وقالت وزارة العدل في بيان إن هذا المبلغ يعكس، من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بمبنى وأراضي الكابيتول وبعض التكاليف التي تتحملها شرطة الكونجرس.

وأوضحت “فوكس نيوز”، أنه تم إصدار هذا البيان في الوقت الذي يتصارع فيه ترامب مع لائحة اتهام فيدرالية بشأن جهوده المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رغم أنه كان من المتوقع اتهامه بالتحريض على أعمال الشغب، وهو أمر سعت لجنة 6 يناير المنحلة لإثباته، فكانت جميع التهم الموجهة إلى ترامب تتعلق بادعاءاته بتزوير الانتخابات وليس أحداث عنف السادس من يناير.