قال الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة تبلغه بأنه هدف لتحقيق وزارة العدل في جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

بحسب موقع ياهو نيوز الأمريكي فقد أدلى ترامب بهذا الادعاء في منشور على منصته Truth Social، قائلاً إنه تلقى الرسالة المستهدفة ليلة الأحد، مشيرا الى ان مثل هذه الرسالة يمكن أن تسبق لائحة الاتهام ؛ تقدم ترامب بفارق واحد عن توجيه اتهامات الشهر الماضي في تحقيق منفصل في سوء التعامل مع الوثائق السرية.

ولم يرد المتحدث باسم المحامي الخاص جاك سميث الذي يقود مكتبه التحقيق ، على الفور على رسالة إلكترونية تطلب تعليقًا.

وأطلق المدعون شبكة واسعة في تحقيقهم في محاولات ترامب وحلفائه منع نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن.

ومن المقرر أن يسافر ترامب ، المرشح الأوفر حظًا حاليًا لترشيح الحزب الجمهوري ، إلى ولاية أيوا الثلاثاء ، حيث يسجل في قاعة المدينة مع مضيف قناة فوكس نيوز شون هانيتي.

ويُجري المدعون العامون في جورجيا تحقيقًا منفصلاً في الجهود التي يبذلها ترامب لإلغاء قانونه الانتخابي في تلك الولاية ، حيث أشارت المدعية العامة في مقاطعة فولتون إلى أنها تتوقع إعلان قرارات الاتهام في الأسابيع العديدة الأولى منذ يوم الأحد.

كتب ترامب في رسالته: "لقد وجهوا لي الآن التهم فعليًا ثلاث مرات مع احتمال أن يأتي رابع من أتلانتا" وأضاف، "إن مطاردة الساحرات هذه تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتدخل الكامل والشامل السياسي وتسليح أجهزة إنفاذ القانون.

وأدت هذه المكالمة في النهاية إلى اتهام ترامب بإساءة استخدام وانتهاك السلطة مما أدى إلى مساءلته الأولى.

لطالما أصر ترامب على أنه سيكون أفضل شخص للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال ترامب في مقابلة في مايو:"إذا كنت رئيسًا، وأقول هذا، فسوف أنهي تلك الحرب في يوم واحد وسوف يستغرق الأمر 24 ساعة".