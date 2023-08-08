الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمشاركة 900 متسابق.. انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن

مهرجان العلمين الثالث
مهرجان العلمين الثالث للهجن

كشف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، عن تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق، معلقًا: “يعمل على إحياء التراث البدوي في القبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن لأنه يجسد التاريخ العربي الأصيل".

وقال خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن “مدينة العلمين تشهد مهرجانا عالميا متعدد الثقافات والأنشطة، منوهًا بأن مسابقة الهجن تأتي ضمن المهرجان بمشاركة 900 متسابق من جميع محافظات مصر مع تواجد عشاق هذا النوع من الرياضة، بالإضافة إلى تواجد جمهور كبير من الخليج الآن مع في مدينة العلمين”.

وتابع أن “سباق الهجن يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباطاً جيدًا، وينظمه برعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، وهناك 32 مركزا أولا في هذا السباق، متمنيا التقدم والازدهار في رياضة الهجن دائما”.

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