بالتزامن مع مناقشتها اليوم.. أبرز جهود مصر لحل الأزمة السكانية

يستأنف الحوار الوطني انعقاد جلساته اليوم، حيث يتم مناقشة المقترحات المقدمة من المشاركين بجلسات لجان الحوار حول القضية السكانية، تلك التي تسعى مصر باستمرار لحلها والتخلص من أزماتها بالعديد من الطرق والحلول المبتكرة.

وبالتزامن مع مناقشة القضية السكانية اليوم، نقدم لكم من خلال هذه السطور الحلول التي توصلت لها مصر من أجل القضية السكانية:

جهود الدولة تجاه الأزمة السكانية: