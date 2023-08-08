الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع مناقشتها اليوم.. أبرز جهود مصر لحل الأزمة السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يستأنف الحوار الوطني انعقاد جلساته اليوم، حيث يتم مناقشة المقترحات المقدمة من المشاركين بجلسات لجان الحوار حول القضية السكانية، تلك التي تسعى مصر باستمرار لحلها والتخلص من أزماتها بالعديد من الطرق والحلول المبتكرة.

وبالتزامن مع مناقشة القضية السكانية اليوم، نقدم لكم من خلال هذه السطور الحلول التي توصلت لها مصر من أجل القضية السكانية:

جهود الدولة تجاه الأزمة السكانية:

  • كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون الهدف الأساسى من "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى.
  • كما حس على الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، ولكن ضرورة معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
  • إدارة القضية السكانية من كافة الجهات المعنية من منظور شامل يرتقى بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية.
  • ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر.
  • وحس على استكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة.
  • تواجه مصر أيضًا القضية السكانية من خلال تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، لإضافة إلي التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال.
  • حست الدولة على زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والثقافة، إضافة لضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة ضمن برامج التنمية الشاملة.
  • تطبيق مناهج بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة بالمرحلة الجامعية حول تدريس مناهج التربية السكانية.
  • المحاولة في نشر التوعية تجاه الأزمة السكانية عبر وسائل الإعلام، ومن خلال الأعمال الدرامية، وكذلك توفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات حول القضية السكانية.
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