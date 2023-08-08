أخبار الظهيرة| أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق ومد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من الأخبار، ويرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

كشف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، عن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصناعة "شركتا متجر وإيجبت سات أوتو"، وذلك ضمن برنامج "نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي" والذي أطلقته الأكاديمية في فبراير الماضي بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

قرر د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبل الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الصناديق العربية على أسهم منتقاة بالسوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، والتى ساهمت بشكل كبير فى دفع الأسهم والمؤشرات نحو الصعود الواضح.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- "الصحة العالمية" تحذر العراقيين من "دواء سعال" ملوث

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا، الإثنين، بشأن وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال تم اكتشافها في العراق، وقالت المنظمة إن الدفعة تحمل اسم «كولد أوت»، وهي من إنتاج شركة هندية تدعى «فورتس لابوريتريز» وتسوقها شركة «دابي لايف فارما».. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).