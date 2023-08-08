صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الصناديق العربية على أسهم منتقاة بالسوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، والتى ساهمت بشكل كبير فى دفع الأسهم والمؤشرات نحو الصعود الواضح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.32%، ليصل إلى مستوى 17896 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.36% ليصل إلى مستوى 21778 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.44%، ليصل إلى مستوى 7499 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.45%، ليصل إلى مستوى 3611 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.43%، ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.