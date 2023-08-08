الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الاستباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الصناديق العربية على أسهم منتقاة بالسوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، والتى ساهمت بشكل كبير فى دفع الأسهم والمؤشرات نحو الصعود الواضح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.32%، ليصل إلى مستوى 17896 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.36% ليصل إلى مستوى 21778 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.44%، ليصل إلى مستوى 7499 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.45%، ليصل إلى مستوى 3611 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.43%، ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء استمرار عمليات الشراء الاستباقية للمؤسسات المالية صناديق الاستمثار المصرية القيادية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30
ads

الأكثر قراءة

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

"التعليم": مناهج الرياضيات الجديدة تعتمد على الخطوات القصيرة والقدرات الحسابية

تعاطى المخدرات ثم ذبح زوجته وابنه فى الهرم

غرق طفل فى مياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين