"الصحة العالمية" تحذر العراقيين من "دواء سعال" ملوث

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا، الإثنين، بشأن وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال تم اكتشافها في العراق.

وقالت المنظمة إن الدفعة تحمل اسم «كولد أوت» وهي من إنتاج شركة هندية تدعى «فورتس لابوريتريز» وتسوقها شركة «دابي لايف فارما».

وأوضحت المنظمة أن الدفعة تحتوي على نسب عالية من ملوثَي الغلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين غلايكول، وهما مركبان سامان يستخدمان في صناعة المبردات والمطهرات.

وأشارت إلى أن هذه الملوثات قد تسبب أضرارًا كبيرة في الكلى والكبد والجهاز العصبي.

وطالبت المنظمة السلطات الصحية في العراق بسحب جميع عبوات «كولد أوت» من الأسواق والصيدليات، وإجراء فحص شامل لجودة جميع المستحضرات الطبية المستوردة، كما حثّت المستهلكين على الابتعاد عن استخدام هذا الدواء، وطلب المساعدة في حال شعروا بأي أعراض سلبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُحذِّر فيها منظمة الصحة من دواء سعال ملوث من الهند، ففي العام الماضي، تسبَّب دواء سعال مصنَّع في الهند باسم «ميلام» في وفاة 89 طفلاً في غامبيا وأوزبكستان.

وقامت الجهات التنظيمية في الهند بإغلاق شركتَي «ريمان لابس» و«ماريون بيوتك»، المسؤولتَيْن عن إنتاج وتصدير هذا الدواء.