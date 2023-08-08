الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعتداء وحشى.. فتاة تتهم شقيقها بالضرب فى المعصرة

جريدة الدستور

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، يضبط وإحضار المتهم بالتعدي على شقيقته بالضرب لعدم إنفاقها عليه بدائرة القسم.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها إعطاءه أموالا لشراء مخدرات.

بمناقشة الضحية، أوضحت أن والدها مسن ومصاب بمرض مزمن، وهي من تقوم بالإنفاق عليه بسبب مرضه، ولكن قام شقيقها بالاعتداء عليها بوحشية، وتحفظ على ملابسها وأوراق العمل الخاصة بها ومنعها من دخول مسكنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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