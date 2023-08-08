الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة تعامل ضباط المنشية مع سيدة من ذوى الهمم بشكل سيئ

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم نشره على صاحبة أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تضرر صاحبة الحساب "من ذوى الهمم" بقيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على باب شقتها، وادعائها بقيام رجال قسم شرطة المنشية بالإسكندرية بسوء معاملتها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من الشاكية بتضررها من أحد جيرانها "مُحدد" لوجود خلافات جيرة بينهما، إلا أنها طلبت التصالح مع جارها بمحض إرادتها وتم الصلح بينهما.

وتبين أنه لم تصدر أي تجاوزات من رجال الشرطة بالقسم حيال المذكورة  كما تبين قيامها بنشر شكواها لكسب تعاطف المتابعين لها على موقع التواصل الإجتماعى.

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