عائلة رئيس النيجر المحتجز: الانقلابييون يضغطون على بازوم للاستقالة

أعلنت عائلة رئيس النيجر المحتجز، أن الانقلابيين يضغطون على محمد بازوم للاستقالة، مشيرة إلى أن عائلة رئيس النيجر المحتجز نفت توقيعه أي بيان يفيد باستقالته، وفق قناة العربية الإخبارية.

وفي سياق متصل، قالت الولايات المتحدة، إن هناك "فرصة سانحة" لإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر دبلوماسيًا، بينما تعتقد واشنطن أن الأزمة يمكن حلها، فقد علقت ملايين الدولارات من المساعدات حتى عودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

وبحثت دول غرب أفريقيا إيكواس الانقلاب بعدما حذرت المجلس العسكري من القيام بعمل عسكري.

ورد قادة الانقلاب على تهديد كتلة إيكواس للدول الأفريقية بإغلاق المجال الجوي للنيجر.

وكان إيكواس قد أصدر يوم الأحد موعدًا نهائيًا في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش لقادة المجلس العسكري في النيجر للتنحي وإعادة الرئيس المنتخب.

وقال المتحدث ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إن "نافذة الفرصة ما زالت مفتوحة بالتأكيد".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المجلس العسكري يجب أن يتنحى ويترك الرئيس محمد بازوم يستأنف مهامه"، وأن الولايات المتحدة ظلت على اتصال بالزعيم المخلوع.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إن إيكواس تحظى بدعم واشنطن الكامل لمقاربتها تجاه الأزمة في النيجر.

وقال السيد بلينكين: "من المهم للغاية استعادة هذا النظام الدستوري، وأعتقد الآن أن إيكواس تلعب دورًا مهمًا للغاية في إعادة البلاد في هذا الاتجاه".

وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه لا تزال هناك فرصة لاستعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى قمة إيكواس يوم الخميس: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتقد أن هناك مجالًا للوساطة حتى يوم الخميس 10 أغسطس".

وأجبرت حالة عدم الاستقرار المتزايدة في المنطقة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يوم الإثنين، على تحذير مواطنيها من السفر إلى منطقة الساحل، وعلى أولئك الذين ما زالوا هناك توخي الحذر بسبب المشاعر المعادية لفرنسا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "من الضروري الحد من السفر والابتعاد عن أي تجمعات وإطلاع أنفسهم بانتظام على الوضع".