الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع يكشف موعد الانتهاء من انتشال القاطرة فهد

أسامة ربيع
أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر جهود انتشال القاطرة "فهد" بعد اصطدامها بالناقلة CHINAGAS LEGEND.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على CBC، إنه على مدار يومين تم البحث عن المفقود السيد موسى من طاقم عمل القاطرة، ووجد مساء أمس في القمرة، وسلم إلى ذويه، موجهًا لهم العزاء.

أشار إلى أنه جاري العمل وغدًا يتم الانتهاء من عميلة الانتشال وتم عملية تأمين الموقع بعلامات إرشادية وعملية عبور السفن من الجانبين تمر بسلاسة ولا يوجد أي تعطيل للسفن"، موضحَا أن التحفظ على الناقلة CHINAGAS LEGEND وذلك ضمن إجراءات إدارية وقانونية.

القاطرة فهد انتشال القاطرة فهد
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