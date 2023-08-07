الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الغرف التجارية" تكشف أسباب انخفاض الأسعار: بشرى سارة للمواطنين

الأسعار
الأسعار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الدولة المصرية حاليًا لديها كميات مناسبة من السلع الاستراتيجية، وبالتالي الدولة المصرية لم تشعر بالأزمة العالمية مثلما شعرت بها الدول الأخرى، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية كثيرًا على مخزون الدول من الحبوب الغذائية، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم المصدرة للحبوب الغذائية.

استقرار السلع

أضاف عز، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك سلعًا مصرية انخفضت مع انخفاض الأسعار العالمية: "فكرة أن ارتفاع سعر السلع لا ينخفض مرة ثانية فكر خاطئ وليس له تطبيق على أرض الواقع".

المخزون الاستراتيجي المصري 

أشار إلى أن أسعار السلع في مصر أصابها الاستقرار منذ بداية العام حتى الآن، وهذا الاستقرار يرجع لعدة عوامل رئيسية منها أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع حتى الآن، استقرار الأسعار العالمية الأشهر الأخيرة.

علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية الحياة اليوم الحياة لبنى عسل
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