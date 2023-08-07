كاتب صحفي: دول الجوار تتحمل وزر الأزمة في السودان

قال الكاتب الصحفي آدم حسن مكاوي إن الأزمة السودانية ليست أزمة للسودان وحدها، لافتًا إلى أن دول الجوار أيضًا تحمل وزر هذه الأزمة.

أضاف مكاوي، خلال مداخلة عبر نشرة الأخبار التي تقدمها آيه لطفي وأحمد بشتو بقناة القاهرة الإخبارية أن هناك الكثير من التداعيات التي بدأت تحصدها دول الجوار، فالملايين من اللاجئين وصلت أعدادهم حسب التقديرات الأخيرة 600 ألف والعدد في تزايد.

وأوضح أن هناك أزمة انسانية حقيقية على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك عمل فعلي وواقعي يحل هذه الأزمة، وبالتالي فإن القمة التي كانت في القاهرة في 13 تموز لدول الجوار كانت خطوة فعلية جدًا لحل هذه الأزمة من جذورها.

أشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية انبثق عن هذه القمة، وهو جزء لا يتجزأ من هذه القمة من أجل إيجاد حلول للخروج من الأزمة السودانية الحالية.