الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: دول الجوار تتحمل وزر الأزمة في السودان

السودان
السودان

قال الكاتب الصحفي آدم حسن مكاوي إن الأزمة السودانية ليست أزمة للسودان وحدها، لافتًا إلى أن دول الجوار أيضًا تحمل وزر هذه الأزمة.

أضاف مكاوي، خلال مداخلة عبر نشرة الأخبار التي تقدمها آيه لطفي وأحمد بشتو بقناة القاهرة الإخبارية أن هناك الكثير من التداعيات التي بدأت تحصدها دول الجوار، فالملايين من اللاجئين وصلت أعدادهم حسب التقديرات الأخيرة 600 ألف والعدد في تزايد.

وأوضح أن هناك أزمة انسانية حقيقية على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك عمل فعلي وواقعي يحل هذه الأزمة، وبالتالي فإن القمة التي كانت في القاهرة في 13 تموز لدول الجوار كانت خطوة فعلية جدًا لحل هذه الأزمة من جذورها. 

أشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية انبثق عن هذه القمة، وهو جزء لا يتجزأ من هذه القمة من أجل إيجاد حلول للخروج من الأزمة السودانية الحالية.

ads

الأكثر قراءة

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

القبض على متهم بسرقة شقة دبلوماسى ليبى سابق فى الدقى

فى ظل تراجع الأسعار.. هل يبحث المستثمرون فى الذهب عن بديل؟

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية