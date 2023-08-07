محافظ أسيوط: استلام 14 مشروعًا خدميًا ضمن "حياة كريمة "

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم استلام 5 مواقف نموذجية لسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا خدميا بتكلفة تصل إلى 74 مليونا و793 ألف جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، لأعمال تنفيذ سوق دشلوط النموذجي بمركز ديروط، ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة.



واستهل المحافظ جولته بتفقد السوق النموذجي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 11 مليونا و858 ألف جنيه وتفقد المبنى الإداري والمحلات داخل السوق والتي تم نهو الأعمال به وفقًا لأحدث المواصفات، لافتًا إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.



وقال المحافظ إنه يجري تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها، موضحا أن مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى "حياة كريمة" التي تم تنفيذها تتضمن مواقف سيارات قرى (صنبو، مسارة، عرب مطير، أولا إلياس، بني عديات)، فضلا عن أسواق ( مساره، دشلوط ، والمعابدة الشرقية، عرب مطير، المطمر) بالإضافة إلى نقاط إطفاء (مساره، الدوير، بني مر، الخوالد).



وأشار إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي للقضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري، وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، فضلا عن أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

ولفت إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء و فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس مركز ديروط بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات والإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ، بما يُساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم، وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة، لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.