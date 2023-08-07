الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة جامعات حكومية وأهلية.. تنفيذ سلسة ندوات "اختر كليتك" بمجمع دمنهور الثقافي

سلسة ندوات اختر كليتك
سلسة ندوات اختر كليتك

تواصل سلسة ندوات "اختر كليتك" فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام من خلال شرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

 

وشهد اليوم الثاني حضور ممثلي  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور"صيدلة وطب بيطرى وعلوم وتمريض وحاسبات ومعلومات"، وبمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وتم خلاله إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.

وأعرب الطلاب وأولياء أمورهم  عن مدى استفادتهم من تلك الندوات والتى تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق أقصى استفادة من مرحلة التعليم الجامعي نظراً لدورها فى تحديد المستقبل العلمي والمهني لهم فى عصر يشهد تطورات هائلة فى مجالات العلم وميادين العمل. 

 

أديمي ئيس الجمهورية ئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية الاهل
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