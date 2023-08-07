الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التنورة والحرية".. معلومات عن فرق العروض الشعبية بالممشى السياحي بمهرجان العلمين الجديدة

العلمين
العلمين

شهد الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، أمس،  مجموعة من العروض التراثية والشعبية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بالتزامن مع استمرار فعاليات المهرجان التي بدأت منذ 13 يوليو الماضي، وتستمر حتى آخر أغسطس الجاري.

يشهد المهرجان العديد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية، ولكن للعروض التراثية مزاق خاص في في قلب مهرجان العلمين الجديدة الذي يظهر ما وصلت له المدينة الساحلية الجديدة من تطور.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن الفرق الشعبية المشاركة في فعاليات مهرجان العلمين:

فرقة التنورة:

هي فرقة للفنون التراثية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تأسست خلال فبراير عام 1988، كما تقدم عروضها داخل وكالة الغوري، وتهدف الفرقة إلى إحياء الأشكال التراثية الفنية التى اندثرت أو على وشك الاندثار، وكذلك الآلات التي تصاحب التنورة هي الآلات الشعبية، كالربابة والدفوف والناي والحانات.

 كما تقدم عروضها بصفة دورية طوال العام وتعرض في بعض دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، النمسا، بلغاريا، اليابان، أستراليا، الهند، كينيا وغيرهم من البلدان الاخرى.

 

فرقة الحرية:

فرقة الحرية للفنون الشعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وتشتهر بمجموعة من الرقصات الإستعراضية المتنوعة، وتعتبر من الفرق التي تعبر وتبرز الفلكلور السكندرى ومنها "الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندرانى، صولوا إسكندرانى، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر، حلاوة شمسنا".

فرقة العريش:

فرقة العريش من فرق الفنون الشعبية التي تشتهر بتقديم لون التراث السيناوي الذي يشملها الأغاني البدوية، كما تضفي طابعًا مميزًا على زوار المهرجان، فتشتهر الفرقة بالعديد من الرقصات بينها المهباش والدحية وغيرها من الرقصات.

وعن أشهر رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية هي الهباش التي تدل على الكرم العربي عند تقديم القهوة العربية للضيوف، إضافة لرقصة السيف العربي التي توثق تاريخ السيف العربي في البادية.

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