ترامب يكثف جهود تأجيل محاكمته للفوز بانتخابات 2024

يكثف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وفريقه القانوني، جهودهما لتشويه سمعة وتأجيل إجراءات محكامته بتهمة إفساد انتخابات 2020، حيث أصبحت معركته الآن تجنب إدانات جنائية هي الأكثر صعوبة من أي وقت مضى في حملته الرئاسية.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن محامي الرئيس السابق تعهد، أمس الأحد، بتقديم التماس لنقل المحاكمة من واشنطن العاصمة، مدعيا أن هيئة المحلفين المحلية لن تعكس "خصائص" الشعب الأمريكي، وبينما يسعى المدعون إلى محاكمة سريعة، حذر من أن فريقه سيسعى لإنهاء العملية لسنوات في محاولة واضحة لتجاوز انتخابات 2024.

مخططات ترامب قبل محاكمته المقبلة

وتابعت الشبكة أن ترامب طالب القاضية التي ستنظر في القضية بالتنحي، في موجة من الاعتداءات على العملية التي قد تفشل قانونيًا، لكنها ستلعب دورا كبيرا في روايته الانتخابية بأنه ضحية للاضطهاد السياسي من قبل إدارة الرئيس جو بايدن المصممة لإحباط عودة البيت الأبيض.

وأضافت أن ترامب يزعم أنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في العاصمة لأن لائحة الاتهام الأخيرة تهيمن على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ودفع ترامب بأنه غير مذنب عندما استُدعى في واشنطن الأسبوع الماضي، وهو ثالث إقرار من نوعه في قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن جهوده الجديدة لتشويه محاكمة نهائية في هذه القضية تعكس استراتيجيته طويلة المدى للسعي إلى نزع الشرعية عن أي مؤسسة - بما في ذلك المحاكم ووزارة العدل ووكالات الاستخبارات الأمريكية والصحافة - تتعارض مع روايته أو تتحدى سلطته.

وأشارت إلى أن مايك بنس، الذي كان يتحدث على شبكة “سي إن إن” في نهاية هذا الأسبوع، لم يستبعد الإدلاء بشهادته في محاكمة ترامب إذا اضطر الأمر، وهو سيناريو محتمل مذهل لنائب الرئيس لتقديم دليل ضد رئيسه السابق.

في غضون ذلك، رفض المدعي العام السابق لترامب، وليام بار، إحدى الحجج التي لجأ إليها الرئيس السابق وحلفاؤه، وهي أنه كان يمارس حقه في حرية التعبير في سعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات في عام 2020، حيث قال بار إنه لم يكن هناك دليل على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين خلال أسابيعه الأخيرة في منصبه، كما قال يوم الأحد إنه "بالطبع" سيظهر كشاهد في المحاكمة إذا طُلب منه ذلك.

بينما يقول محامي ترامب إن الفريق القانوني سيحارب أمر الحماية المحتمل في قضية تخريب الانتخابات.

استغلال للأزمة

وأكدت الشبكة الأمريكية أن ترامب ترك مكانته كمرشح أول عن الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة أمام منافسيه، الذي يستعدون لمعركة مؤلمة لاستغلال محنته السياسية مع تجنب تنفير الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري، لكن العديد من المرشحين شددوا انتقاداتهم للرئيس السابق بشأن هذه القضية في نهاية هذا الأسبوع مع احتدام الحملة الانتخابية.