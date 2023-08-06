الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشئون الأمريكية: ترامب قطع بعض المساعدات عن أوكرانيا

ترامب
ترامب

قال السفير مسعود معلوف، خبير في الشئون الأمريكية، إن تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سينهي الحرب الأوكرانية في 24 ساعة، جاءت نتيجة خلاف سابق له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح، خلال مداخلته ببرنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان لديه خلاف كبير مع زيلينسكي.

سبب خلافات ترامب وزيلينسكي وقطع المساعدات عن أوكرانيا

وأشار إلى أن العلاقات ساءت بين ترامب وزيلينسكي، بعد أن صدرت شائعات أن نجل بايدن نفذ عمليات فساد في أوكرانيا، وعندما طلب ترامب من زيلينسكي أن يقوم بتحقيقات ويعطي معلومات للولايات المتحدة تضر ببايدن، زيلينسكي قال ليس بإمكاني أن أخترع أخبارًا وأبلغها لك، فقطع ترامب بعض المساعدات عن أوكرانيا، وسبب ذلك نوعًا من المحاكمة السياسية لترامب في مجلس الشيوخ، وكانت أكثرية مجلس الشيوخ إلى جانب ترامب، فلم يستطع الديمقراطيون يحصلوا على أصوات 75% من مجلس الشيوخ لمحاسبته.

وأردف: "هناك خلفية لترامب إيجابية مع بوتين وسلبية مع زيلينسكي، لذا يستطيع ترامب في حال وصل للرئاسة، أن يخفف من الدعم العسكري لأوكرانيا، ويؤيد بوتين في السيطرة على القسم الشرقي من أوكرانيا، وأيضًا شبه جزيرة القرم". 

ترامب الحرب الروسية زيلينسكي بوتين الحرب الأوكرانية
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