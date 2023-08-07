الخارجية السودانية: نرفض أى تدخل خارجى والتعامل مع الأزمة شأن داخلى

قال خالد إبراهيم، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنّ الشعب السوداني يترقب نتائج اجتماعات الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان، المنعقدة في تشاد، موجهًا الشكر إلى جهود مصر ورئيسها على وقوفهما بجوار شعبنا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، في تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم: إننا نؤكد سيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنًا سودانيًا داخليًا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها، موضحاً أن دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًا.

كما رحب "إبراهيم" بالتعاون مع دول الجوار في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة، لافتاً إلى أن "قمة جوار السودان جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية الإفريقية التي شكلتها (إيجاد) وفوجئنا بأنها تدخلت في الشأن الداخل السوداني".

وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية أن قمة دول الجوار وضعت الأمور في نصابها بالسودان، متابعاً: "علاقات السودان ومصر راسخة ونعتقد أن التفاهم مع القاهرة أمر مهم جدًا للقمة".