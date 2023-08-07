الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "مصر فى أرقام"

الجهاز المركزى للتـعبئة
الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الإثنين، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام " .

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموغرافية  التي تغطي إحصاءات  السكان المشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعيــة التي تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس ،  الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى و الخارجى و الإنتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي و إحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 

ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التي طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبسـط علــى مســتوى محافـــظات الجمهـــورية بهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختصر يحقق بسهـــولة وســرعــة استخراج المعلومات والبيانات.

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثين والأفــراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2023 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز  : http://www.capmas.gov.eg

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية