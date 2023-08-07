الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "مصر فى أرقام"

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الإثنين، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام " .

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموغرافية التي تغطي إحصاءات السكان المشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعيــة التي تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات ، العــلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى و الخارجى و الإنتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي و إحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتميز هذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التي طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبسـط علــى مســتوى محافـــظات الجمهـــورية بهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختصر يحقق بسهـــولة وســرعــة استخراج المعلومات والبيانات.

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثين والأفــراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2023 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز : http://www.capmas.gov.eg