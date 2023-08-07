"مدبولى" يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون مع الأردن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والأردن.

وقامت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع على عدد من مذكرات التعاون المشترك.

وكان قد استقبل رئيس مجلس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة عمان، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، لدى وصوله لعقد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.